Херсонская область подготовит ходатайство о награждении погибших медиков

На въезде в Голую Пристань ВСУ атаковали медицинский автомобиль Алешковской ЦРБ

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. Херсонская область подготовит и отправит ходатайство о награждении троих сотрудников Алешковской центральной районной больницы, погибших при атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Ходатайства по награждению погибших в Голой Пристани будут подготовлены и направлены установленным порядком", - сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев выступил с инициативой о награждении погибших медиков.

24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на въезде в Голую Пристань ВСУ атаковали медицинский автомобиль Алешковской ЦРБ. В машине находилась бригада из трех человек, которая пыталась "прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за техникой". Все члены бригады погибли.