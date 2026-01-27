В ГД хотят упростить перерасчет коммунальных платежей при плохой уборке снега

Формально собственники могут требовать снижения платы, если качество услуг не соответствует нормам, однако на практике доказать неисполнение обязательств и добиться компенсации крайне сложно, отметили депутаты думской фракции "Новые люди"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Владимир Плякин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением закрепить право жителей на снижение размера коммунальных платежей в случае неисполнения управляющей компанией обязанностей по уборке снега. Письмо есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что формально законодательство дает собственникам право требовать снижения платы, если качество услуг не соответствует нормам или в их предоставлении были длительные перерывы, однако на практике доказать неисполнение обязательств и добиться компенсации крайне сложно.

"Считаем необходимым внести в законодательство изменение, закрепляющее право жителей на снижение размера коммунальных платежей в случае доказанного неисполнения управляющей компанией обязанностей по уборке снега. Просим рассмотреть возможность упрощенного порядка перерасчета платы (во внесудебном порядке на основании обращения жильцов с подтверждающими документами либо по решению суда), если зафиксирован факт невыполнения работ и их последующего выполнения силами самих жителей", - указано в письме.

По мнению авторов запроса, это будет мотивировать управляющие компании своевременно и качественно выполнять уборку, а граждане перестанут платить за неоказанные услуги.