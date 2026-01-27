Шейкин: слова Маска и Дурова подтверждают верность позиции РФ против Meta

Россия одной из первых в мире обратила внимание на системные угрозы, которые несут подобные зарубежные цифровые платформы, отметил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Слова сооснователя Telegram Павла Дурова и Илона Маска о небезопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подтверждают обоснованность позиции России в отношении продуктов компании Meta. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

© elonmusk/ X

"В очередной раз подтверждается обоснованность позиции РФ в отношении продуктов компании Meta, признанной на нашей территории экстремистской и запрещенной. Россия одной из первых в мире обратила внимание на системные угрозы, которые несут подобные зарубежные цифровые платформы: это и непрозрачность обработки персональных данных пользователей, и риск несанкционированного доступа к информации со стороны спецслужб третьих стран, и откровенная политическая цензура", - сказал он.

Тот факт, что независимые эксперты и лидеры отрасли приходят к тем же выводам, что и российские регуляторы, говорит не о "запретах", а о дальновидной политике цифровой безопасности государства, подчеркнул сенатор.

"Российский рынок предлагает гражданам безопасные и суверенные альтернативы для общения, созданные в соответствии с нашим законодательством и приоритетом защиты прав граждан. Развитие именно таких отечественных решений, а не зависимость от сомнительных зарубежных сервисов, - это стратегический курс, правильность которого становится очевидной для всего мира", - заключил Шейкин.

Ранее Дуров заявил, что "нужно быть полным глупцом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp в 2026 году". Он отметил, что его команда проанализировала, как WhatsApp реализует свое шифрование, и обнаружила множество возможностей для атак на приложение. Илон Маск выразил согласие с сооснователем мессенджера Telegram.