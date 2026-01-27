Шейкин: слова Маска и Дурова подтверждают верность позиции РФ против Meta
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Слова сооснователя Telegram Павла Дурова и Илона Маска о небезопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подтверждают обоснованность позиции России в отношении продуктов компании Meta. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
"В очередной раз подтверждается обоснованность позиции РФ в отношении продуктов компании Meta, признанной на нашей территории экстремистской и запрещенной. Россия одной из первых в мире обратила внимание на системные угрозы, которые несут подобные зарубежные цифровые платформы: это и непрозрачность обработки персональных данных пользователей, и риск несанкционированного доступа к информации со стороны спецслужб третьих стран, и откровенная политическая цензура", - сказал он.
Тот факт, что независимые эксперты и лидеры отрасли приходят к тем же выводам, что и российские регуляторы, говорит не о "запретах", а о дальновидной политике цифровой безопасности государства, подчеркнул сенатор.
"Российский рынок предлагает гражданам безопасные и суверенные альтернативы для общения, созданные в соответствии с нашим законодательством и приоритетом защиты прав граждан. Развитие именно таких отечественных решений, а не зависимость от сомнительных зарубежных сервисов, - это стратегический курс, правильность которого становится очевидной для всего мира", - заключил Шейкин.
Ранее Дуров заявил, что "нужно быть полным глупцом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp в 2026 году". Он отметил, что его команда проанализировала, как WhatsApp реализует свое шифрование, и обнаружила множество возможностей для атак на приложение. Илон Маск выразил согласие с сооснователем мессенджера Telegram.