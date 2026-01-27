Родственники Бутягина попросили Эрмитаж принять участие в расходах на адвоката

Близкие российского археолога надеются на поддержку дирекции музея

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Родные и близкие друзья российского археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина, арестованного в Польше по запросу Украины из-за своей научной деятельности, призвали музей поучаствовать в оплате расходов на его адвоката. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. По словам адвоката Бутягина, ожидается решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также новая дата заседания. Это должно произойти до 2 февраля, уточнил адвокат.

"Мы по-прежнему ждем и очень надеемся на поддержку дирекции Эрмитажа в оплате адвоката для своего сотрудника", - говорится в сообщении.