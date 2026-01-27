Швыдкой и Розовский получили премию Российского еврейского конгресса
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Лауреатами премии Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти" за сохранение памяти о Холокосте в 2026 году стали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, а также глава округа Смоленской области Юрий Ивашкин, передает корреспондент ТАСС.
"Премия была придумана Российским еврейским конгрессом для того, чтобы чествовать людей, которые внесли наибольший вклад в дело сохранения памяти о Холокосте. Сегодня - кульминация нашей Недели памяти жертв Холокоста. Мы вручаем премию "Хранитель памяти" трем выдающимся людям, которые с точки зрения российского еврейского конгресса и общественности, общественного действия это заслужили", - сказал перед вручением премии президент РЕК Александр Генцис.
По его словам, лауреаты премии являются "разными людьми, которые проявили себя в разных областях". "Мы вручаем премию не только представителям еврейской национальности, но и представителям других национальностей", - подчеркнул глава РЕК.
Как ранее рассказали в РЕК, в числе прежних номинантов премии - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и другие политические, общественные и культурные деятели.
Двенадцатая ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста проходит в России с 14 по 28 января, открывая Год единства народов России. Проводящийся с 2015 года проект включает мемориальные, культурные и образовательные мероприятия в России и Белоруссии. Организаторами проекта являются Российский еврейский конгресс, Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Москвы и центр "Холокост".
Неделя памяти приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста - 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).