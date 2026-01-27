В Адыгее безвозмездно восстановят поврежденные БПЛА квартиры

Было подано почти 1 тыс. заявок

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 27 января. /ТАСС/. Помимо выплаты ущерба владельцам квартир, поврежденных в результате атаки украинских БПЛА 20 января в Тахтамукайском районе Республики Адыгея, власти отремонтируют жилье. Об этом сообщил глава района Аскер Савв.

"Зашли строительные компании, это было прямое поручение главы Республики Адыгея. <..> Он собрал строителей, провел с ними совещание, все строители поддержали. Сегодня мы в республике в первый раз идем такой дорогой: мы понимали, что ущерб квартирам не перекроют выплаты и люди останутся в ситуации, когда мы частично им поможем, а в основном им придется свою беду решать самим. Принимая [во внимание] эту ситуацию, глава республики принял нестандартное решение: все зашедшие сюда строители безвозмездно восстанавливают жилье", - рассказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале района.

По его данным, на восстановление было подано почти тысяча заявлений от владельцев поврежденных квартир.

20 января многоквартирный дом в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района получил повреждения после атаки БПЛА. Администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня. Всего при атаке получили различные повреждения порядка 30 домов.