Биолог Полуновский рассказал, когда будущим родителям сдавать генетические тесты

Руководитель отдела разработки продуктов компании - резидента новосибирского технопарка MyGenetics считает, назвал 5-6 месяцев до зачатия оптимальным горизонтом планирования

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Наилучшее время для сдачи генетических тестов для будущих родителей - за 5-6 месяцев до зачатия ребенка. Таким мнением с ТАСС поделился молекулярный биолог, руководитель отдела разработки продуктов компании - резидента новосибирского технопарка MyGenetics (ООО "Национальный центр генетических исследований") Валерий Полуновский.

"Оптимальный горизонт планирования - 5-6 месяцев до зачатия. Первые два месяца займут сам генетический анализ, биоинформатическая обработка результатов секвенирования и консультация генетика", - сказал собеседник агентства.

Тестирование может выявить так называемый статус носительства у обоих родителей, то есть ситуацию, когда у пары есть риск рождения ребенка с наследственным заболеванием. В этом случае они могут воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в рамках которой проводится генетическая диагностика эмбрионов. После диагностики выбираются только те эмбрионы, у которых отсутствует сочетание негативных мутаций. Все это существенно увеличивает шансы рождения здоровых детей у родителей, которые являются носителями или находятся в группе риска. По словам биолога, разработка индивидуальной тест-системы для экстракорпорального оплодотворения и анализ эмбрионов займет около 2-3 месяцев, пояснил Полуновский.

О генетических рисках

"По данным эпидемиологических исследований, 80% детей с тяжелыми наследственными заболеваниями рождаются у абсолютно здоровых родителей. Каждый из нас может являться носителем наследственных заболеваний - генов с нарушенной работой, при сочетании которых у обоих родителей может родиться ребенок с генетической патологией", - отметил эксперт.

Он добавил, что помимо оценки статуса носительства, одним из перспективных направлений репродуктивной медицины является генетическое тестирование будущих родителей на риски осложнений при беременности. Используя инструменты генетического анализа, можно выявить и предотвратить риски тромбозов при беременности, преэклампсии, гестационного диабета, пороков развития плода, связанных с дефицитом фолиевой кислоты. "В современном мире генетическое тестирование, несомненно, позволяет матери родить здорового ребенка с минимальными рисками для собственного здоровья", - подчеркнул ученый.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина сообщала ТАСС, что генетические тесты для будущих родителей стали бесплатными в России. Речь идет о тестировании на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки.