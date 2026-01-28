Медведев: в Донбассе и Новороссии при Украине госуслуги были хуже советских

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что система должна развиваться, в этих регионах "еще есть чем заниматься"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уровень государственных услуг в Донбассе и Новороссии при Украине был хуже, чем в период Советского Союза. Ситуация там была катастрофической, указал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

Он подчеркнул, что система госуслуг "не может быть застывшей", она должна развиваться, в частности, на территории Донбасса и Новороссии. "Когда мы приступали к этой работе, ситуация была катастрофической. Естественно, там все было хуже, чем в период Советского Союза", - отметил Медведев.

Замглавы СБ РФ подчеркнул, что "там еще есть чем заниматься" и "что внедрять".