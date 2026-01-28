Медведев: ИИ будет применяться в сфере госуслуг

Замглавы Совбеза России отметил, что искусственный интеллект вряд ли заменит имеющуюся систему государственных взаимоотношений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) сейчас вряд ли заменит имеющуюся систему государственных взаимоотношений, но элементы ИИ вполне могут применяться при оказании госуслуг. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

"Это уже такая фигура речи, но тем не менее мы действительно живем в эпоху цифровой трансформации. Цифровая трансформация продолжается, поэтому, естественно, и система МФЦ должна быть так или иначе состыкована с искусственным интеллектом - при всех нюансах и понимании того, что, наверное, в полной мере сейчас искусственный интеллект вряд ли заменит ту систему государственных взаимоотношений, которая сформирована", - отметил Медведев.

"Но все-таки элементы искусственного интеллекта вполне могут сослужить добрую службу и при оказании государственных услуг", - указал он. Речь, по словам замглавы Совбеза, идет и об обработке больших массивов обращений граждан, и о проверке документов, консультациях. "Совершенно очевидно, что сейчас это тоже будет очень полезно", - добавил Медведев.