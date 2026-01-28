Медведев: портал госуслуг за 10 лет стал удобным

Замглавы Совбеза РФ назвал простоту и удобство системы главным результатом разработчиков

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Система оказания государственных услуг через профильный портал за прошедшее десятилетие была отлажена и стала простой и удобной. В этом главное достижение ее разработчиков, отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме МФЦ.

"Скажу прямо и недолго: система в целом вполне удобная и дружелюбная, - дал политик оценку прогрессу. - Ее за эти годы отладили, поэтому, как мне представляется, разобраться в ней несложно".

"И это самый главный, наверное, результат, которого удалось добиться", - заключил он.

В июле 2013 года, знакомясь с тестовой моделью портала госуслуг Медведев - тогда председатель правительства - подверг ее жесткой критике, назвав неудобной процедуру регистрации. "Вообще фиг разберешься, извините, что там написано", - говорил он. Сейчас, вспоминая тот эпизод, зампред СБ РФ шутливо повинился: "Я сам малограмотный тогда был, не хватило квалификации".