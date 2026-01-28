Медведев повинился за критику прототипа портала госуслуг

Зампред Совбеза РФ в шутку отметил, что тогда ему "не хватило квалификации"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев шутливо повинился, вспоминая на форуме МФЦ эпизод, когда назвал неудобной тестовую версию портала госуслуг.

О критике летом 2013 года бывшему председателю правительства напомнил ведущий пленарной сессии форума министр экономического развития Максим Решетников. Медведев тогда называл неудобной процедуру регистрации, в которой "вообще фиг разберешься".

"Я сам малограмотный тогда был, не хватило квалификации", - дал себе оценку зампред СБ РФ.

"Это всегда проблема, потому что когда ты задумываешь такие преобразования, ты должен понимать, насколько к этому готово общество, - добавил он. - Тогда действительно было много разговоров о том, что придут люди зрелые - им скажут: "Сделайте то-то, то-то и то-то". А они скажут: "Мы не умеем". "А тем более, когда речь уже идет о цифровом общении", - заключил Медведев.