Медведев пошутил про полный переход госуслуг в онлайн-формат

До тех пор, пока люди не уйдут, "что-то в офлайне останется", отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Полный переход всех сфер жизни в онлайн-формат возможен, но уже после того, как человечество прекратит свое "офлайн" существование. Это со смехом отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме МФЦ.

Политик ответил на вопрос модератора пленарной сессии министра экономического развития Максима Решетникова, когда в том числе все госуслуги уйдут в онлайн-формат.

"Все уйдет в онлайн, когда мы в онлайн уйдем. До тех пор пока мы не уйдем, <…> что-то в офлайне останется", - заметил Медведев.

По его словам, сейчас "гармонию в этом вопросе необходимо создать", позволяя получать госуслуги в любой удобной форме, даже очной. "Так что я уверен, что, Максим Геннадьевич, вы и ваши коллеги будут этим вовсю заниматься", - заключил зампред СБ РФ.