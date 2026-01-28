Медведев заявил, что нужно сохранить оказание госуслуг в очной форме

Зампредседателя Совета безопасности напомнил, что ситуации бывают разные

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Оказание госуслуг должно сохраняться во всех удобных формах, включая очную. Это подчеркнул зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме МФЦ.

Отвечая на вопрос, когда эта сфера станет полностью цифровой, он указал: "Сама по себе система должна быть понятной и приемлемой для людей".

"Да, сейчас большинство граждан нашей страны, причем подчас самых возрастных, зрелых, выбирают цифровую оболочку, выбирают онлайн-общение, - заметил Медведев. - Но если кому-то удобно - по разным причинам - получить все-таки услугу в форме прямого общения, нужно сохранить эту опцию, это абсолютно очевидно".

"Разные же бывают ситуации, - пояснил зампред Совбеза. - Такую гармонию в этом вопросе и необходимо создать".