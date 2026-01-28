Медведев: охват населения услугами МФЦ превышает 95%

По словам зампреда Совбеза, в общей сложности через систему оказывается 630 госуслуг

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Охват населения России услугами многофункциональных центров (МФЦ) составляет более 95%, при этом уровень удовлетворения результатом предоставления госуслуг очень высокий. На это указал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

"Сегодня все государственные услуги через МФЦ оказываются во всех регионах нашей страны. Охват более 95% населения ими. <…> Уровень удовлетворения теми услугами, результатом, который достигнут в ходе оказания этой услуги, он, наверное, очень высокий", - отметил Медведев, добавив, что все изменилось.

"Насколько я знаю, сейчас оказывается 630 услуг в общей сложности через систему МФЦ", - добавил зампред Совбеза. Тем не менее, по его словам, необходимо заниматься совершенствованием системы предоставления государственных услуг, система должна развиваться.

Медведев указал, что после подписания закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, стало понятно, что принцип работы МФЦ носит "революционный характер". "И, как показало время, и во многих других странах пошли именно по этому пути", - добавил он.