Медведев призвал регионы предоставлять меры поддержки бойцам СВО через МФЦ

Замглавы Совбеза РФ указал, что глава государства Владимир Путин уделяет этому вопросу большое внимание

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Многие регионы уже ввели возможность предоставления мер поддержки участникам специальной военной операции через систему МФЦ, но еще в некоторых "этого нужного добиться". На это указал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

"Участники специальной военной операции обращаются за получением льгот, положенных выплат в систему МФЦ. Те меры поддержки, они у нас сквозные, есть федеральные, есть региональные, есть в ряде случаев даже муниципальные, - они тоже могут проходить через систему МФЦ. Этого нужно добиться. Во многих регионах так уже сделали, но там, где не сделано, это должно быть сделано. На сей счет есть специальное указание верховного главнокомандующего, который уделяет этому большое внимание", - подчеркнул он.

Медведев также обратил внимание на то, что во время сложностей, тем более при драматических событиях - таких, как происходили и происходят, например, в Курской и Белгородской областях, - сотрудники МФЦ "просто пришли на помощь людям". "[Они] выступали как добровольцы. Низкий им за это поклон. На самом деле это тоже было очень важно, чтобы люди даже в условиях, когда пришла большая беда, могли так или иначе зафиксировать определенные юридические факты и добиться определенных юридических последствий от государства", - указал политик.