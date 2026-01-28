В Астрахани простились с экс-помощницей белгородского губернатора Мангушевой

Женщину похоронили на Трусовском кладбище

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Прощание с журналистом, бывшей помощницей губернаторов Белгородской и Астраханской областей Верой Мангушевой, которая скоропостижно умерла в Астрахани на 39-м году жизни, прилетев на похороны к маме, состоялось в среду в областном центре Астраханской области. Мангушеву похоронили на Трусовском кладбище, сообщили ТАСС в администрации губернатора региона.

Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области сообщалось, что Вера Мангушева, деятель в сфере телевизионной журналистики и политики, скоропостижно скончалась в Астрахани 26 января, когда прилетела проститься со своей мамой.

"Проститься с Верой пришло много людей - друзья, коллеги, журналисты из Астрахани, Белгорода, Москвы. Она была очень светлым, добрым, душевным человеком, ее смерть для каждого из нас тяжелая и невосполнимая утрата. Вера похоронена рядом со своей мамой и бабушкой на Трусовском кладбище", - сказали в администрации.

В среду состоялись двойные похороны - Веры и ее матери Елизаветы Мангушевой, которая умерла 25 января после продолжительной болезни. Перед похоронами состоялось отпевание.

Вера Мангушева родилась в Астрахани в 1987 году. Работала в редакции ГТРК "Лотос" продюсером и ведущей программ, была помощником губернатора Астраханской области. Начало СВО застало ее в Белгородской области, где она также являлась помощником главы субъекта в самое сложное для региона время, заботилась о жителях Белгорода в сложное для них время. Последние два года Вера проживала в Москве и работала в АНО "Диалог Регионы" помощником гендиректора по связям с общественностью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вера была его помощником почти четыре года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции. Он отметил, что запомнит ее как одного из самых ответственных людей, которых встречал в жизни.