Семья в Якутии, где при пожаре погибли пять человек, была благополучной

В семье было девять детей, четверо уже взрослые

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Семья в Нюрбинском районе Якутии, где в результате пожара в частном доме погибли пять человек, была благополучной и на учете не состояла. Об этом сообщили ТАСС в Нюрбинском управлении социальной защиты населения при Министерстве труда и социального развития республики.

"Семья благополучная, у нас на учете не состояла. У них девять детей, совместно проживали пять. Четверо - уже взрослые", - сообщили в управлении.

Глава Якутии Айсен Николаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Любая ошибка, будь то изношенная электропроводка, нарушение правил эксплуатации приборов или неосторожность при курении, может стоить человеческой жизни. Нужны системные и жесткие решения, постоянный контроль и персональная ответственность. Главное - профилактика со стороны самого населения, органов местного самоуправления, социальных служб и органов пожарного надзора, - добавил он. - В ближайшее время проведу заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут приняты конкретные решения".