Объявлен трехдневный траур. Главное о пожаре с пятью погибшими в Якутии

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание

Редакция сайта ТАСС

Мать с тремя детьми и родственник погибли при пожаре в частном доме в Нюрбинском районе Якутии, завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Ночью в селе Нюрбачан Нюрбинского района в Якутии произошел пожар в частном деревянном двухэтажном жилом доме.

Дом поврежден огнем по всей площади - 91 кв. м.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

К ликвидации пожара привлекались 10 человек и 2 единицы техники.

Погибшие и пострадавшие

Как сообщили в СУ СК России по региону, после локализации пожара на месте происшествия обнаружили тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника.

По последним данным, еще два человека пострадали.

Пострадавших - женщину и девочку 2021 года рождения - госпитализировали в реанимационное отделение Нюрбинской ЦРБ.

Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Расследование и реакция властей