Статья
Объявлен трехдневный траур. Главное о пожаре с пятью погибшими в Якутии
Редакция сайта ТАСС
07:13
Мать с тремя детьми и родственник погибли при пожаре в частном доме в Нюрбинском районе Якутии, завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Ночью в селе Нюрбачан Нюрбинского района в Якутии произошел пожар в частном деревянном двухэтажном жилом доме.
- Дом поврежден огнем по всей площади - 91 кв. м.
- По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
- К ликвидации пожара привлекались 10 человек и 2 единицы техники.
Погибшие и пострадавшие
- Как сообщили в СУ СК России по региону, после локализации пожара на месте происшествия обнаружили тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника.
- По последним данным, еще два человека пострадали.
- Пострадавших - женщину и девочку 2021 года рождения - госпитализировали в реанимационное отделение Нюрбинской ЦРБ.
- Их состояние оценивается как крайне тяжелое.
Расследование и реакция властей
- Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завел дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
- С места происшествия изъяли предметы, имеющие значение для установления причин гибели людей и обстоятельств произошедшего.
- Для детального выяснения обстоятельств, фиксации обстановки и установления причин произошедшего на место происшествия направились следователи-криминалисты аппарата СУ СК России по республике.
- Ход расследования контролируется руководством следственного управления.
- На контроле региональной прокуратуры находятся установление причин и обстоятельств возгорания, проведение процессуальной проверки по данному факту.
- В Нюрбинском районе Якутии объявили трехдневный траур.