ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Объявлен трехдневный траур. Главное о пожаре с пятью погибшими в Якутии

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание
Редакция сайта ТАСС
07:13
© Официальный Telegram-канал МЧС Республики Саха (Якутия)

Мать с тремя детьми и родственник погибли при пожаре в частном доме в Нюрбинском районе Якутии, завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Ночью в селе Нюрбачан Нюрбинского района в Якутии произошел пожар в частном деревянном двухэтажном жилом доме.
  • Дом поврежден огнем по всей площади - 91 кв. м.
  • По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
  • К ликвидации пожара привлекались 10 человек и 2 единицы техники.

Погибшие и пострадавшие

  • Как сообщили в СУ СК России по региону, после локализации пожара на месте происшествия обнаружили тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника.
  • По последним данным, еще два человека пострадали.
  • Пострадавших - женщину и девочку 2021 года рождения - госпитализировали в реанимационное отделение Нюрбинской ЦРБ.
  • Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Расследование и реакция властей

  • Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завел дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
  • С места происшествия изъяли предметы, имеющие значение для установления причин гибели людей и обстоятельств произошедшего.
  • Для детального выяснения обстоятельств, фиксации обстановки и установления причин произошедшего на место происшествия направились следователи-криминалисты аппарата СУ СК России по республике.
  • Ход расследования контролируется руководством следственного управления.
  • На контроле региональной прокуратуры находятся установление причин и обстоятельств возгорания, проведение процессуальной проверки по данному факту.
  • В Нюрбинском районе Якутии объявили трехдневный траур.
 
РоссияРеспублика Саха (Якутия)