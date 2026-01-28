Эксперт Малеев сообщил об отсутствии случаев завоза вируса Нипах в Россию

Советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что в РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано. Об этом ТАСС сообщил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"В настоящее время случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано", - сказал Малеев.

Он добавил, что в РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр". Система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.