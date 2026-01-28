Экс-музыканта "Любэ" Юрия Рыманова похоронили на Лайковском кладбище

Проститься с музыкантом пришли многие артисты, среди которых народный артист России Николай Расторгуев и заслуженный артист РФ Алексей Глызин

Юрий Рыманов © Официальная страница группы Любэ во ВКонтакте

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Похороны экс-музыканта российской группы "Любэ" и гитариста ВИА "Лейся, песня" Юрия Рыманова прошли в Москве на Лайковском кладбище. Об этом ТАСС сообщила продюсер, солистка ВИА Виктория Блынская.

"Юрий Рыманов был большим человеком, нашим хорошим другом и настоящим музыкантом, работал с многими известными артистами. Сегодня его похоронили на Лайковском кладбище. Процедура похорон длилась несколько часов после прощания с музыкантом", - рассказала она.

Прощание с Рымановым состоялось 28 января в Москве. Проститься с музыкантом пришли многие артисты, среди которых народный артист России Николай Расторгуев и заслуженный артист РФ Алексей Глызин.

О музыканте

Рыманов умер в возрасте 69 лет. О смерти музыканта 24 января сообщили ВИА "Лейся, песня", в составе которого Рыманов в 2024 году стал финалистом телевизионного проекта "ВИА Суперстар!".

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстове Горьковской области (ныне - Нижегородская область). Музыкальную карьеру начал в 1977 году в составе ВИА "Шестеро молодых". Сотрудничал с Владимиром Высоцким. В 1998-2000 и 2002-2008 годах он работал гитаристом группы "Любэ". Впоследствии выступал в ВИА "Лейся, песня", принимал участие в совместных проектах с народным артистом РФ Николаем Расторгуевым. После ухода из "Любэ" в 2010 году стал участником трибьют-группы Dipped in Purple.