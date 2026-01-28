Представителей РФ не пригласили в Бундестаг на Час памяти жертв Холокоста

В российском посольстве в Берлине заявили, что пусть это решение останется на совести организаторов мероприятия

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Германская сторона снова не пригласила представителей России на ежегодное мероприятие памяти жертв Холокоста, которое проводится 28 января в Бундестаге в присутствии руководства страны. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Берлине.

"Ежегодно в Бундестаге по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста проводится специальное траурное заседание. Но и в год 85-летия вероломного нападения Третьего рейха на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны организаторы вновь не посчитали необходимым пригласить принять в нем участие официальных представителей России", - отметили в посольстве. "Пусть это останется на их совести", - подчеркнули дипломаты.

Как указывается в комментарии, "к большому сожалению, в последние годы во многих европейских странах стараются сознательно предать забвению тот факт, что этот памятный день (Международный день памяти жертв Холокоста 27 января - прим. ТАСС) приурочен к конкретному историческому событию - героическому освобождению в 1945 году Красной армией узников самой жуткой и страшной гитлеровской "фабрики смерти" - нацистского концентрационного лагеря Освенцим". По разным оценкам, всего за период его существования в 1940-1945 годах там погибли от 1,5 млн до 4 млн человек, напомнили в посольстве, отметив, что советские воины-освободители не только спасли выживших узников концлагеря, но и продемонстрировали всему миру неопровержимые доказательства совершенных там злодеяний нацистского режима. В дипмиссии также указали на то, что трагедия Холокоста в значительной степени затронула и СССР: по меньшей мере 40% уничтоженных в Европе евреев были советскими гражданами.