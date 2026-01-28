Названы сроки восстановления поврежденных после атаки БПЛА домов в Адыгее

Их восстановят в срок до пяти недель

МАЙКОП, 28 января. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены восстановить наиболее поврежденные после вражеской атаки дома в ауле Новая Адыгея в срок до пяти недель, дома с незначительными повреждениями - в течение двух. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем канале в мессенджере Мax.

"Всего повреждения получили 30 многоквартирных и ряд частных домов. <...> Дома с незначительными повреждениями планируем восстановить в течение двух недель, наиболее пострадавшие - в срок до пяти недель. Работы начались сразу после происшествия и ведутся уже около недели", - написал он.

Глава региона, 28 января побывавший в ауле Новая Адыгея, поблагодарил строительные организации республики, которые взяли на себя большой объем работ и направили в Новую Адыгею основные силы. Работы идут в круглосуточном режиме, строго по графику, также функционирует горячая линия.

Он рассказал, что сейчас строители везде уже проводят дефектовку конструкций, завершены кровельные работы, заменено около 70 дверей. На днях начнется установка окон. Самый серьезный удар пришелся на корпус №15 - по нему работа ведется по отдельному, усиленному плану, который составлен с учетом рекомендаций экспертов. Здесь уже отремонтирована крыша, демонтированы поврежденные конструкции, начато возведение новых перегородок. Параллельно будет восстановлен фасад.

"Наша задача - в максимально сжатые сроки восстановить жилье, обеспечить безопасность и нормальные условия жизни для каждой пострадавшей семьи. Эта работа будет продолжена до полного завершения", - добавил Кумпилов.