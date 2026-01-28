Мезенцев считает, что ИИ может снять рутинную часть работы с судов России

Полпред президента в КС заявил, что уже можно более широко внедрить анализ правоприменительной практики по запросу, который сформулировал судья

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) может снять рутинную часть работы с судов России, его можно внедрять более широко. Такое мнение высказал полпред президента РФ в КС Дмитрий Мезенцев в эфире "Вести.ФМ".

"Рутинную часть работы, например, с мирового суда снять возможно. Анализ правоприменительной практики по запросу, который сформулировал судья, то есть сформулировал человек, мне кажется, это легко сделать и уже можно более широко внедрить. В Китае существует институт электронного судьи. Но не знаю, готовы ли мы завтра прийти, чтобы нас судил компьютер, и не всегда понимал бы, как мы относимся к тем событиям, участниками которых были. Они не всегда для нас комфортны могут быть", - заявил Мезенцев.

Также полпред президента РФ в КС добавил, что многие вопросы, которые ставятся перед судами, нельзя решить механически. "Это то, что связано с закрытой частью жизни человека, то есть диалог с Богом, понимание, что такое зло, что такое добро. И вот здесь очень много, в том числе философских, социальных проблем, взаимоувязки, которые плоско решить будет невозможно. Здесь для юристов огромное поле деятельности, здесь суд, конечно, будет оставаться тем верховным, высшим судебным органом, расчет на мудрость которого, профессионализм которого будет безусловным и будет только возрастать", - сказал Мезенцев.

Ранее председатель Верховного суда России Краснов поставил задачу активнее внедрять в работу судов искусственный интеллект, уделяя особое внимание вопросам цифровизации правосудия. По его словам, получить необходимую информацию или удаленно подать документы гражданам мешает недружественный интерфейс сайтов федеральных судов.