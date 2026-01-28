Москалькова просит сохранить коррекционные школы в России

В докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ отмечается, что в 2024 году в стране функционировали 1 562 таких школы, что на 19 меньше, чем в 2023 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число коррекционных школ в РФ сокращается, что снижает доступность качественного образования для детей с инвалидностью и ставит под вопрос полноту реализации их права на обучение. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2025 год.

В докладе отмечается, что в 2024 году в РФ функционировали 1 562 коррекционные школы, что на 19 меньше, чем в 2023 году. При этом родители отмечают, что в обычных школах отсутствуют необходимые инфраструктура и поддержка (тьюторы, психологи), подготовленные педагогические кадры. Это, как отмечает омбудсмен, "существенно снижает доступность качественного образования для детей с инвалидностью и ставит под вопрос полноту реализации их права на обучение".

"Министерству просвещения РФ [рекомендуется] рассмотреть возможность сохранения и развития сети коррекционных школ и классов", - говорится в разделе рекомендаций доклада.