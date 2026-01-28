Статья

Льготные лекарства и алименты для совершеннолетних школьников. Доклад Москальковой

Омбудсмен призвала вернуться к рассмотрению инициативы о создании специального государственного алиментного фонда

Некоторые проблемы наблюдаются в системе льготного лекарственного обеспечения в России. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2025 год.

По мнению Москальковой, необходимо выплачивать алименты для обучающихся в школе даже после достижения ими совершеннолетия.

Вопрос о выплате алиментов

Необходимо вернуться к рассмотрению инициативы о создании специального государственного алиментного фонда, который может обеспечить "гарантированную финансовую поддержку детям в случаях, когда взыскание алиментов с родителей затруднено или невозможно".

Кроме того, необходимо предусмотреть в законе обязанность выплачивать алименты на "совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях общего образования", поскольку школьники не могут себя финансово обеспечивать.

Льготные лекарства

Система льготного лекарственного обеспечения в России "сталкивается с целым рядом системных проблем", среди них - "несвоевременное обеспечение граждан лекарствами по выписанным льготным рецептам" и "неравномерное распределение препаратов между регионами".

"Кроме того, рост цен на лекарственные препараты приводит к снижению доступности препаратов - льготники все чаще не могут получить назначенные врачом медикаменты, препараты заменяют дженериками или более дешевыми аналогами".

Озабоченность вызывает отсутствие надлежащего контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку.

Образование

Число коррекционных школ в России сокращается, это "существенно снижает доступность качественного образования для детей с инвалидностью и ставит под вопрос полноту реализации их права на обучение".

Министерству просвещения "рекомендуется рассмотреть возможность" сохранения и развития сети коррекционных школ и классов в России.

Регионам нужно поддержать студенческие семьи, расширив меры поддержки, в частности "приоритетного приема детей из таких семей в дошкольные образовательные учреждения, выплаты им субсидий на аренду жилья, льгот на проезд молодым мамам".

Контроль за врачами в интернете

В России наблюдается роста спроса на дистанционные медицинские консультации: "Хотя централизованной статистики о пострадавших от таких советов в России нет, СМИ регулярно сообщают о рисках следования рекомендациям неквалифицированных врачей из интернета".

Деятельность "медицинских блогеров" и "врачей из интернета" "актуализирует вопрос о необходимости" ее регулирования.

Исследования показывают, что значительная часть медицинских блогеров дает потенциально опасные рекомендации, опираясь на личный опыт или непроверенные интернет-источники.

Преступления ВСУ против российских военнослужащих

Омбудсмены России и Украины с 2023 года осуществили взаимное посещение уже более 4 тыс. военнопленных с обеих сторон.

Во время посещений всем лицам предоставляется возможность написать письма своим родным и близким.

В 2025 году в ООН и другие международные организации было "направлено более 600 обращений" с фактами преступлений ВСУ против мирного населения.

Факты нарушений становились известны, в том числе в ходе общения с российскими военными, вернувшимися в результате обмена, и гражданскими лицами, "в обращениях приведены сотни фактов нарушений военнослужащими Украины общепринятых международных норм гуманитарного права, включая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод".

