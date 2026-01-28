Москалькова: студенческим семьям нужно дать приоритет на прием детей в сад

Уполномоченный по правам человека в РФ также предложила выделять им субсидии на аренду жилья

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит регионы поддержать студенческие семьи, дав им право приоритетного приема в сад детей и субсидии на аренду жилья. Такие предложения содержатся в докладе о деятельности уполномоченного за 2025 год.

"Органам государственной власти субъектов РФ рассмотреть вопрос о возможности расширения региональных мер поддержки для студенческих семей в части приоритетного приема детей из таких семей в дошкольные образовательные учреждения, выплаты им субсидий на аренду жилья, льгот на проезд молодым мамам и другие", - говорится в разделе рекомендаций доклада.