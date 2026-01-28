Москалькова в 2025 году направила сотни обращений в ООН о преступлениях ВСУ

В них приведены сотни фактов нарушений военными Украины общепринятых международных норм гуманитарного права, включая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в 2025 году направила в ООН и другие международные организации более 600 обращений с фактами преступлений ВСУ против мирного населения. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2025 год.

"В 2025 году было направлено более 600 обращений <…>. Доводились факты обстрелов гражданского населения, уничтожения гражданской инфраструктуры, жестокого и бесчеловечного обращения, психологического давления и пыток военнопленных, о репрессиях в отношении собственного гражданского населения, заподозренного в нелояльности к властям Украины", - говорится в докладе.

Отмечено, что такая информация становилась известной, в том числе в ходе общения с российскими военнослужащими, которых удалось вернуть на родину в результате обмена, а также - гражданскими лицами.

Обращения рассылались в адрес спецдокладчика совета ООН по правам человека, председателя совета ООН по правам человека, спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о пытках, верховному комиссару ООН по правам человека, помощнику генерального секретаря ООН, президенту Международного Комитета Красного Креста, специальной рабочей группе Межпарламентского союза по вопросу мирного урегулирования на Украине, ОБСЕ, а также в адрес Международного общественного трибунала по Украине. "В обращениях приведены сотни фактов нарушений военнослужащими Украины общепринятых международных норм гуманитарного права, включая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод", - говорится в докладе.