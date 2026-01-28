Москалькова предложила платить алименты школьникам старше 18 лет

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ считает необходимым вернуться к рассмотрению инициативы о создании специального государственного алиментного фонда, который может обеспечить "гарантированную финансовую поддержку детям в случаях, когда взыскание алиментов с родителей затруднено или невозможно"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым выплачивать алименты людям старше 18 лет, если они еще проходят обучение в школе. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2025 год.

"Министерству юстиции РФ рассмотреть вопрос о законодательном закреплении права на алименты совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях общего образования", - говорится в докладе.

Отмечено, что действующим законодательством не предусмотрено право на алименты молодым людям старше 18 лет, даже если они еще проходят обучение в школе и не могут себя финансово обеспечивать.

Кроме того, омбудсмен считает необходимым вернуться к рассмотрению инициативы о создании специального государственного алиментного фонда, который может обеспечить "гарантированную финансовую поддержку детям в случаях, когда взыскание алиментов с родителей затруднено или невозможно".

В мае 2025 года заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук сообщал, что Минюст РФ совместно с Федеральной службой судебных приставов изучают возможность введения накопительного счета алиментщика для обеспечения своевременных выплат алиментов.

Ранее широко обсуждался вопрос создания государственного алиментного фонда, чтобы государство финансировало затраты с содержанием несовершеннолетнего, а с алиментщиков потом деньги бы взыскивались в алиментный фонд, но эти предложения пока не реализованы.