В двух округах Запорожской области устранили аварию на электросетях

Речь идет о Михайловском и Васильевском муниципальных округах

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Ремонтные бригады устранили аварию на линиях электропередачи в Михайловском и Васильевском муниципальных округах Запорожской области, которые ранее были обесточены, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Аварийная ситуация на линиях электропередачи Михайловского и Васильевского муниципальных округов, в том числе города Днепрорудного, где часть абонентов затронули отключения, устранена. Идет набор нагрузки, в ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено", - написал он в своем Telegram-канале.

28 января утром Балицкий сообщил, что более 25 тыс. абонентов Запорожской области остаются без электроэнергии по невыясненной причине. Речь шла о Михайловском, Васильевском и Веселовском муниципальных округах.