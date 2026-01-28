Пострадавшие от удара ВСУ в Хорлах еще не получали выплаты

Идет прием заявлений и оформление документов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Пострадавшие при ударе ВСУ по селу Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января еще не получали положенные им выплаты, идет прием заявлений и оформление документов. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Выплат пока не было. Сейчас идет прием заявлений и оформление документов. В работе 9 заявлений. Ожидается нормативный акт, после чего выплаты будут произведены", - сказал он.

Правительство Херсонской области 1 января создало оперативный штаб помощи пострадавшим при украинской атаке. Губернатор региона установил размер единовременной выплаты: родственники погибших могут получить 1 567 500 рублей, раненые - 313 500 рублей за легкий вред здоровью и 627 000 рублей - за тяжкий вред и вред средней тяжести.