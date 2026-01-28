Представитель Абрамовича: у бизнесмена нет данных о деле Deutsche Bank

По словам представителя, предприниматель оставляет за собой право на использование всех предусмотренных законом средств для защиты своих интересов

Редакция сайта ТАСС

Роман Абрамович © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бизнесмен Роман Абрамович не располагает информацией о каких-либо расследованиях со стороны властей Германии в рамках дела Deutsche Bank, он всегда соблюдал закон. Об этом ТАСС сообщил представитель предпринимателя.

"Господин Абрамович не располагает информацией о каких-либо расследованиях со стороны немецких властей по данному делу и всегда соблюдал действующие национальные и международные законы и нормативные акты. Любые утверждения об обратном являются ложными и клеветническими", - отметил представитель бизнесмена.

По его словам, Абрамович оставляет за собой право на использование всех предусмотренных законом средств для защиты своих интересов.

Ранее журнал Der Spiegel заявил, что обыски в офисах банка Deutsche Bank проходят из-за деловых связей, которые финансовый институт имел с фирмами, якобы подконтрольными Абрамовичу.

Издание сообщало, что прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование "в отношении не установленных пока ответственных лиц и сотрудников Deutsche Bank" по подозрению в отмывании денег. Как считает следствие, в прошлом банк поддерживал деловые связи с иностранными компаниями, которые использовались для отмывания денежных средств.