В Запорожской области восстановление света затрудняют отдельные повреждения

Энергетики продолжают восстановительные работы на линиях электропередачи, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Отдельные повреждения на линиях электропередачи затрудняют восстановление энергоснабжения в Михайловском и Васильевском округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Энергетики продолжают восстановительные работы на линиях электропередачи, питающих Михайловский и Васильевский муниципальные округа, в том числе город Днепрорудное. При включении и наборе нагрузок сталкиваются с отдельными повреждениями. Бригады будут работать до полного устранения аварийной ситуации и подключения всех потребителей", - написал он в своем Telegram-канале.

28 января утром Балицкий сообщил, что более 25 тыс. абонентов в Запорожской области остаются без электроэнергии по невыясненной причине. Вечером губернатор сообщил, что аварийная ситуация на линиях электропередачи Михайловского и Васильевского муниципальных округов устранена, и энергетики приступили к постепенному увеличению нагрузки.