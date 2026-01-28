WP: самолет с фигуристами РФ разбился из-за вертолета на маршруте

Следствие пришло к выводу, что авиакатастрофа "была на 100% предотвратима", заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Авиакатастрофа в Вашингтоне 29 января 2025 года, из-за которой погибли 67 человек, в том числе российские фигуристы, произошла из-за размещения маршрута вертолета на пути следования авиалайнера. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на главу Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди.

По ее словам, следствие пришло к выводу, что авиакатастрофа "была на 100% предотвратима". "Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть", - сказала Хоменди.

Хоменди подчеркнула, что многие авиадиспетчеры регулярно перерабатывают, поэтому экипажи самолетов вынуждены самостоятельно отслеживать окружающие их препятствия. Незадолго до авиакатастрофы в аэропорту имени Рейгана диспетчер был вынужден одновременно управлять пятью вертолетами и шестью самолетами после пятичасовой смены без дополнительной помощи на фоне высокой загрузки аэропорта. При этом за 18 минут до столкновения с вышки девять раз предупредили о возможном столкновении.

По словам Хоменди, безопасность в аэропортах США можно значительно улучшить путем внедрения отслеживающих местоположение датчиков, что позволило бы экипажам самолетов и вертолетов контролировать перемещения друг друга.

Об авиакатастрофе

29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рейгана. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Все находившиеся на борту самолета 64 человека, а также 3 военнослужащих в вертолете погибли. В числе жертв были 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, среди них чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.