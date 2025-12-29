Не менее 12 ЧП, десятки погибших. Крупные авиакатастрофы 2025 года

В Амурской области 24 июля потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24

ТАСС-ДОСЬЕ. ТАСС подготовил хронологию авиационных катастроф 2025 года, в которых погибли 10 и более человек. Всего в течение года было зафиксировано не менее 12 таких ЧП, в том числе 2 - с реактивными пассажирскими авиалайнерами. На территории РФ произошла одна крупная авиакатастрофа - крушение Ан-24 в Амурской области.

В хронологию не входят случаи потери воздушных судов в результате боевых действий.

29 января в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ-701ER (регистрационный номер N709PS) авиакомпании American Airlines и вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk Сухопутных войск США. Самолет выполнял рейс из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета были три военнослужащих. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак. Выживших в авиакатастрофе не было, погибли все 67 человек. В опубликованном 11 марта предварительном отчете о расследовании причин катастрофы указано на критически малое расстояние между траекториями самолетов и вертолетов в районе аэропорта. Также выяснилось, что авиационные власти годами игнорировали данные о регулярных опасных сближениях в этой зоне.

29 января в северной части Южного Судана потерпел крушение самолет Beechcraft 1900D (регистрационный номер 5X-RHB) авиакомпании Light Air Services, следовавший в Джубу. На борту находился 21 человек: 2 члена экипажа и 19 пассажиров - инженеры, которые работали на нефтяном месторождении. Самолет упал через несколько минут после взлета с аэродрома в штате Юнити. В результате катастрофы погибли 19 человек, двое выжили.

6 февраля в штате Аляска самолет Cessna 208B Grand Caravan EX (регистрационный номер N321BA) авиакомпании Bering Air, выполнявший рейс из Уналаклита в Ном, пропал с радаров над заливом Нортон-Саунд. Обломки воздушного судна вскоре были обнаружены на льду. На борту находились 10 человек (пилот и 9 пассажиров), все они погибли.

25 февраля в центральной части Судана близ города Омдурман военно-транспортный самолет Ан-26 местных ВВС потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Вади Сейдна. Самолет упал на жилой район и сгорел. В результате катастрофы погибли 46 человек: все 17 человек, находившихся на борту, и 29 человек на земле. В качестве причины катастрофы рассматривается техническая неполадка.

17 марта вблизи о. Роатан (65 км севернее атлантического побережья Гондураса) пассажирский самолет British Aerospace Jetstream 32 (регистрационный номер HR-AYW) авиакомпании Aerolinea Lanhsa вскоре после взлета упал в Карибское море. Лайнер направлялся в город Ла-Сейбу на севере страны. Из находившихся на борту 17 человек погибли 12, 5 получили ранения. Среди погибших был известный гондурасский музыкант и бывший конгрессмен Аурелио Мартинес.

12 июня в Ахмедабаде (штат Гуджарат на западе Индии) пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner (регистрационный номер VT-ANB) авиакомпании Air India при взлете рухнул на жилой район рядом с аэропортом, разрушился и сгорел. Самолет выполнял рейс в Лондон.На борту находились 242 человека - 230 пассажиров и 12 членов экипажа. В результате катастрофы погиб 241 человек в самолете (один из пассажиров остался в живых) и 19 человек на земле. Еще 67 человек на земле получили ранения. 2 июля 2025 года Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии опубликовало предварительный отчет о крушении, в котором говорится, что при взлете переключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: "Почему вы отключили [переключатели подачи топлива]?". На что получил ответ: "Я этого не делал". Авиалайнером управляли 60-летний пилот Сумит Сабгарвал, имевший 8,2 тыс. часов летного опыта, и 26-летний Клайв Кундер с 1,1 тыс. часов налета.

21 июля в Дакке двухместный учебно-боевой самолет Chengdu FT-7BGI (бортовой номер 2701) местных ВВС страны упал на территорию школы в районе Уттара сразу после взлета. Погибли 36 человек: управлявший машиной единственный летчик (он скончался в больнице от полученных ранений), 32 ученика и 3 учителей. Еще более 170 человек получили травмы различной степени тяжести. Согласно выводам расследовавшей ЧП комиссии, к катастрофе привела ошибка летчика.

24 июля потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47315) российской авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында (Амурская область). Обломки воздушного судна обнаружены на склоне горы в 16 км от Тынды. На борту находились 48 человек: 42 пассажира (в том числе 2 детей), 4 члена экипажа и 2 техников авиакомпании. Все они погибли. Согласно данным предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета, до столкновения самолета с землей отказов систем воздушного судна не фиксировалось. 30 июля Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании "Ангара", разрешавший выполнять обслуживание воздушных судов, 21 августа сертификат был отозван у учебного центра перевозчика, 27 октября Росавиация аннулировала сертификат "Ангары" на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

28 октября в округе Квале на востоке Кении самолет Cessna 208B Grand Caravan (регистрационный номер 5Y-CCA) авиакомпании Mombasa Air Safari врезался в холм вскоре после взлета из аэропорта Укунда. На борту находились 11 человек: пилот и 10 туристов - граждане Венгрии и Германии. Все они погибли. В декабре 2025 года опубликован предварительный отчет о расследовании катастрофы, в качестве вероятной причины ЧП рассматриваются сложные погодные условия (туман).

4 ноября в США грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11F (регистрационный номер N259UP) авиакомпании UPS Airlines потерпел крушение при взлете из аэропорта Луисвилла (штат Кентукки). У машины, следовавшей в Гонолулу (штат Гавайи), отделился левый двигатель, после чего она упала на промышленную зону и складские помещения и разрушилась. В результате погибли 14 человек: 3 члена экипажа и 11 человек на земле. Согласно данным опубликованного 20 ноября предварительного отчета о расследовании катастрофы, эксперты обнаружили на левом пилоне (конструкция, удерживающая авиадвигатель) трещины, возникшие из-за усталости металла.

11 ноября военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules (бортовой номер 68-1609) Вооруженных сил Турции, вылетевший из Азербайджана, потерпел крушение в Грузии. По информации грузинской стороны, борт пропал с радаров через несколько минут после вхождения в воздушное пространство Грузии без подачи сигнала бедствия. Самолет упал примерно в 5 км от грузино-азербайджанской границы в муниципалитете Сигнаги. Погибли находившиеся на борту транспортника 20 турецких военнослужащих, которые возвращались с прошедшего в Баку военного парада.

15 декабря в Мексике бизнесджет Cessna 650 Citation III (регистрационный номер XA-PRO) авиакомпании Jetpro, выполнявший чартерный рейс, упал при попытке посадки в аэропорту Толука (штат Мехико в центральной части страны). Пилоты следовавшего из Акапулько воздушного судна приняли решение зайти на второй круг, в ходе которого самолет резко потерял высоту, врезался в здание склада, разрушился и сгорел. Погибли все 10 человек, находившихся на борту - 2 пилота и 8 пассажиров, членов одной семьи.