Снегопад как уважительную причину опоздания на работу предложили закрепить в ТК

Подтверждением чрезвычайной ситуации может стать CMC-рассылка от МЧС, отметил секретарь Общественной палаты Владислав Гриб

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Снегопад как чрезвычайная ситуация должен стать уважительной причиной опоздания на работу или учебу, эту норму следует закрепить в Трудовом кодексе РФ. Такое мнение высказал ТАСС секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Считаю, что снегопад может быть уважительной причиной опоздания сотрудников на работу. <...> Можно внести в Трудовой кодекс, что опоздание на не более двух часов в дни сильных снегопадов не является прогулом", - сказал Гриб.

По его словам, подтверждением чрезвычайной ситуации может стать CMC-рассылка от МЧС.

Ранее Гриб предложил создать специальный фонд в московских районных управах, из которого горожанам бы платили за помощь коммунальщикам в уборке снега. По его словам, фонд мог бы выделять по 2-3 тыс. рублей в день в качестве оплаты тем, кто захочет поддержать дворников. Желающим принять участие в расчистке дворов также необходимо бесплатно предоставлять инвентарь, предложил Гриб.

В Москве вторые сутки идет снег, снегопад с разной интенсивностью продолжится как минимум до 29 января. По данным столичных синоптиков, высота сугробов на главной метеостанции Москвы - ВДНХ - составляет почти 60 см, что более чем в два раза больше нормы.

Согласно данным Роструда, уважительными причинами опоздания на работу являются личные или семейные обстоятельства, болезнь самого работника или необходимость ухода за кем-то из членов семьи, экстренные обстоятельства (ДТП, аварийные ситуации, проблемы в работе общественного транспорта), выполнение работником государственных обязанностей (вызов в суд, в правоохранительные органы, в военкомат).