Эксперт Чужаков: купеческие дома заинтересовали отельеров и кладоискателей

Если такой дом входит в число объектов культурного наследия, потребуется процедура согласования реконструкции через орган охраны памятников, напомнил директор по развитию федеральной компании "Этажи"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Старинные купеческие дома используются под гостиницы, рестораны, объекты для туристов, а также интересуют кладоискателей. Подобные объекты позволяют создавать вокруг себя легенды для бизнес-задач, рассказал ТАСС директор по развитию федеральной компании "Этажи" Сергей Чужаков.

"Старые купеческие дома часто становятся основой для гостиниц, туристических объектов, ресторанов и арт-пространств, а в провинции - базой для экотуризма. Кладоискатели обычно предпочитают не покупать такие дома, а договариваться с собственниками или вести поиски нелегально. Бывает, что владельцы зданий, привлекательных для поиска кладов, готовы предоставлять их за символическую плату", - отметил собеседник агентства.

Покупателей часто пугает возможный статус памятника, но он есть не всегда, добавил эксперт. Фактически существует три категории: обычный объект недвижимости, выявленный объект культурного наследия и объект культурного наследия (ОКН), внесенный в реестр. Чтобы узнать статус дома, нужно проверить отметки в ЕГРН и уточнить информацию в региональном органе охраны объектов культурного наследия. "Очень редко купеческий дом в деревне имеет статус ОКН. Чаще он считается обычным жилым домом, который можно реконструировать почти свободно. В исключительных случаях он может попадать в охранную зону или историческую среду - это накладывает ограничения на изменение фасада, этажности и проведение работ", - объяснил Чужаков.

Если дом входит в число объектов культурного наследия, потребуется процедура согласования реконструкции через орган охраны памятников: подать заявление с документами на дом и описанием планируемых работ, заказать проект реставрации у лицензированной организации и историко-культурную экспертизу, а затем согласовать весь пакет документов, отметил эксперт.

При отсутствии охранного статуса дом можно адаптировать под жилье, гостиницу, ресторан, музей, торговлю или офисы, указал эксперт. Если объект выявленный, допустимо приспособление под современное использование, но без утраты исторических элементов. Если это ОКН, возможны только реставрация и адаптация без изменения архитектурного облика. Государство иногда участвует в восстановлении таких объектов, предлагая льготные кредиты, субсидии и налоговые вычеты.

Что делать с кладом

Заниматься кладоискательством в России не запрещено, но есть ограничения, уточнили в компании "Этажи".

"При реконструкции старых домов собственники иногда находят клады - тайники с монетами, украшениями, иконами или другими ценностями. Согласно статье 233 ГК РФ, клад - это скрытые ценности, собственник которых не установлен. При обнаружении клада даже в собственном доме, по закону, о находке необходимо сообщить в правоохранительные органы, поскольку сокрытие клада, представляющего культурную или историческую ценность, является преступлением и может привести даже к уголовной ответственности. Специалисты из регионального управления охраны памятников должны провести экспертизу и дать свое заключение", - продолжил Чужаков.

Если клад представляет историческую или культурную ценность, он будет изъят, а собственник получит 50% от его рыночной стоимости в качестве вознаграждения, добавил он.

"Купеческие дома часто являются очень привлекательной инвестицией и нередко позволяют создать интересные легенды для будущих бизнес-задач, главное на этапе покупки и планирования реконструкции тщательно все проверить и соблюдать установленные законом процедуры", - заключил Чужаков.

Ранее ТАСС сообщал, что стоимость самого дешевого купеческого дома в России составляет 125 тыс. рублей, он находится в деревне Кононово Архангельской области. Также в топ-3 вошел купеческий cтаринный дoм, построенный примерно в 1883 гoду в деревне Большое Заборовье Новгородской области. Он продается за 400 тыс. рублей. Замыкает тройку дом в селе Холуй Ивановской области. Здание стоимостью 850 тыс. рублей построено из бревен, находится в центре села.