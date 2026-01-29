Двух детей из Норильска, брошенных матерью в квартире, выписали из больницы

В ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщили, что дети помещены в детский дом, в тот же, где находится и их старшая сестра

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Две девочки в возрасте одного года и двух лет из Норильска, которых на несколько суток бросила мать в квартире, выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"Да, [выписаны]", - сообщил представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. В ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщили ТАСС, что дети помещены в детский дом, в тот же, где находится и их старшая сестра. Родственниками решается вопрос об опеке детей, добавили в межрегиональном ГСУ СК.

Ранее выяснилось, что мать ушла из квартиры к знакомому. При осмотре места происшествия следователи зафиксировали, что продуктов в холодильнике не было. Две младшие дочери были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, старшая помещена в социальный приют. Старшая девочка рассказала, что в последние дни кормила детей кашей на воде дважды в день.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенных с особой жестокостью (п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мать детей признала вину и была заключена под стражу. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики.