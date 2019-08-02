Как выбрать арбуз и где лучше покупать: советы Роспотребнадзора

3 августа в Москве откроются бахчевые развалы.
Мы узнали в Роспотребнадзоре и департаменте торговли и услуг Москвы, как проверить, что торговая точка работает по закону, и убедиться, что арбуз не испорчен? Рассказываем все, что нужно знать о покупке вкусного и полезного арбуза.
Как отличить хороший арбуз от нитратного?
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- Арбуз должен быть адекватного веса, не слишком крупный, не слишком маленький.
- Если разрезанный арбуз имеет кисловатый запах — ни в коем случае нельзя его есть, это может грозить пищевым отравлением. У плохого арбуза цвет мякоти может быть интенсивно ярким, с небольшим даже фиолетовым оттенком, а волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, а с оттенками желтого.
- Кроме того, у нитратного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как у нормального арбуза она должна искриться крупинками.
Нужно ли мыть арбуз и как его хранить?
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- Перед тем как резать арбуз или дыню, важно обязательно вымыть их теплой водой с мылом.
- Лучше выбирать такие плоды, чтобы их можно было съесть, не оставляя на следующий день.
- Если какая-то часть все-таки осталась, хранить ее рекомендуется только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой.
Где не стоит покупать арбузы и дыни?
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- Реализация бахчевых запрещена вдоль автодорог или из необорудованных торговых мест, например, с автомашин или с рук. Нужно помнить, что в таких местах у продавцов нет условий для соблюдения личной гигиены, а арбузы и дыни не проходят необходимой санитарной экспертизы, могут впитывать в себя тяжелые металлы и так далее.
Как выглядит правильный бахчевой развал?
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- В каком бы регионе России ни находилось место торговли, оно должно быть обязательно огорожено и иметь навес. Арбузы и дыни должны находиться на специальных стеллажах, а не валяться на земле. Обязательно должны быть в наличии весы. Все официальные развалы с дынями и арбузами должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар.
- Продавец должен быть одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку, а также документы, подтверждающие качество продукции, - это может быть сертификат или декларация о соответствии.
- Арбузы и дыни не должны продаваться частями, поскольку при разрезании и последующем хранении в мякоть могут быть занесены болезнетворные микроорганизмы. Тем более бахчевые не должны продаваться с надрезами.
Кто и как контролирует качество арбузов?
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- Все партии арбузов отбираются специалистами Роспотребнадзора, проводятся лабораторные анализы, ну и после этого выдается заключение, насколько они соответствуют тем нормативам, которые предписаны по законодательству.
Описание
Как выбрать арбуз