Как выбрать арбуз и где лучше покупать: советы Роспотребнадзора

3 августа в Москве откроются бахчевые развалы.

Мы узнали в Роспотребнадзоре и департаменте торговли и услуг Москвы, как проверить, что торговая точка работает по закону, и убедиться, что арбуз не испорчен? Рассказываем все, что нужно знать о покупке вкусного и полезного арбуза.