Кто может получить кредит на образование?

Кредит по госпрограмме выдается только на оплату высшего образования по программам вузов, имеющих государственную лицензию. Условия такие: процент для заемщика — 8,86%, 5,59% доплачивает государство, не нужны залог и поручительство, а возврат основной части кредита начинается только после того, как вы закончили обучение. "В случае декрета или службы в армии выплата такого кредита приостанавливается, — отмечает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — Но, если вас отчислили и вы не закончили обучение, от вас сразу потребуют возврат".

Пока студент учится, он оплачивает только проценты по кредиту, причем в первые два года учебы он делает это частично (первый год — 40%, второй — 60%). Основной долг и оставшиеся проценты заемщик в рамках госпрограммы возвращает в течение десяти лет после окончания обучения. Впрочем, эксперты отмечают, что, как правило, выплатить кредит удается досрочно.

Как отметила и.о. директора Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Гладышева, в сумму займа может войти не только полная стоимость образования, но и расходы на проживание, питание, приобретение литературы и бытовые нужды.