Кто может получить кредит на образование?

С 1 августа Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк запустили проект по государственной поддержке образовательного кредитования, приостановленный в январе 2017 года.
Рассказываем, какой будет процентная ставка, на какой срок выдают средства и кто может воспользоваться госпрограммой.
Что нужно знать о кредите по госпрограмме?
Кредит по госпрограмме выдается только на оплату высшего образования по программам вузов, имеющих государственную лицензию. Условия такие: процент для заемщика — 8,86%, 5,59% доплачивает государство, не нужны залог и поручительство, а возврат основной части кредита начинается только после того, как вы закончили обучение. "В случае декрета или службы в армии выплата такого кредита приостанавливается, — отмечает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — Но, если вас отчислили и вы не закончили обучение, от вас сразу потребуют возврат".
Пока студент учится, он оплачивает только проценты по кредиту, причем в первые два года учебы он делает это частично (первый год — 40%, второй — 60%). Основной долг и оставшиеся проценты заемщик в рамках госпрограммы возвращает в течение десяти лет после окончания обучения. Впрочем, эксперты отмечают, что, как правило, выплатить кредит удается досрочно.
Как отметила и.о. директора Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Гладышева, в сумму займа может войти не только полная стоимость образования, но и расходы на проживание, питание, приобретение литературы и бытовые нужды.
На кого оформляется образовательный кредит, если речь идет об образовании несовершеннолетнего?
Образовательный кредит может быть оформлен несовершеннолетними в возрасте от 14 лет при условии разрешения от родителей или законных представителей. В этом случае представитель учащегося выступает созаемщиком и также несет ответственность перед банком-кредитором.
Как еще можно получить кредит на образование?
Существуют стандартные образовательные кредиты без государственной поддержки. "Такой тип займа выдают порядка десяти российских банков. Ставки по образовательным кредитам без господдержки существенно выше и начинаются от 11,9% годовых", — отметил руководитель отдела обучения QBF Аветис Вартанов. В рамках некоторых моделей кредитования сумма ежемесячных платежей составляет 20–24 тыс. рублей. На таких условиях выполнить обязательства перед кредиторами сложно не только студентам, но и их родителям.
Особенность целевых кредитов на образование — необходимость каждый семестр предоставлять банку справку об успеваемости, то есть об отсутствии задолженности по результатам сессии.
Еще один вариант получить образование на коммерческой основе — обычный потребительский кредит наличными, который также может быть потрачен на учебу. Однако эксперты предупреждают, что ставки по нему еще выше (от 11 до 20% годовых), а требования для получения займа гораздо более жесткие. "Начинать выплаты вам нужно сразу же, как только получили кредит, — рассказала Ирина Абанкина. — Если объем кредита превышает установленный банками лимит (обычно это 1 млн рублей), нужен залог или поручительство. А это угроза для благосостояния семьи и недвижимости".
Эксперты уверены, что в случае успешной реализации программы поддержки доля потребительских кредитов, взятых на оплату обучения, значительно уменьшится.
Выгодно ли банкам давать кредиты на образование?
Займы на образование связаны для российских банков с рядом рисков.
Во-первых, за счет значительного срока действия кредитно-финансовые организации не могут быть уверены, что кредиты не обесценятся на фоне нестабильной инфляции. Во-вторых, трудно оценить платежеспособность заемщика: далеко не всем выпускникам вузов удается найти высокооплачиваемую работу после обучения и выполнить обязательства перед кредитором. У выпускников вузов появляются семьи, юношей забирают в армию, что значительно осложняет выплату долга. Сложности возникают и с теми студентами, которые оставляют учебу.
По словам Аветиса Вартанова, выдача образовательных кредитов для банков — вопрос имиджа, а не прибыли, и позволить себе такую программу кредитования может только очень крупный банк.
Что изменилось для банков с началом действия госпрограммы?
Привлекательность образовательных кредитов для российских банков несколько выросла, поскольку у кредитно-финансовых учреждений появилась возможность получить дополнительные гарантии возврата денежных средств. Если заемщик испытывает сложности с возвращением кредита банку по объективным причинам, 20% задолженности сможет внести за него государство.
Тем не менее пока что в программе участвует только Сбербанк. По словам экспертов, в будущем к нему могут присоединиться несколько крупных российских банков.
Как вычислить эффективность вложения в образование?
Вопрос о потенциальной отдаче от образования — один из самых сложных для любого абитуриента. Отдача от образования будет высокой, если абитуриент выберет ту специальность, которая не просто принадлежит к престижным и высокооплачиваемым, но и соответствует его склонностям.
Важно учитывать и фактор стремительной цифровизации. "Нужно просчитывать риски ухода с рынка ряда профессий, — советует шеф-редактор платформы "Умная страна" Марина Селина. — Возможно, вам потребуется еще сделать инвестиции в дополнительное образование или придется переквалифицироваться, поскольку к тому времени, когда вы получите диплом, ваше потенциальное рабочее место может занять искусственный интеллект".
Наиболее эффективны для вложений программы бакалавриата. "В профессиональных стандартах нет требований закончить магистратуру, — отмечает Ирина Абанкина. — А работодатели не приспособились, чтобы больше платить тем, кто окончил магистратуру".
Популярны ли вообще образовательные кредиты в России?
Пока в России образовательными займами пользуются лишь доли процента обучающихся, тогда как в развитых странах кредит на образование оформляют 60–80% студентов. "В целом в России потребность в заемных средствах на образование у населения сохраняется, — говорит Ирина Гладышева. — Из обычных потребительских кредитов примерно 5% — это займы на обучение".
С июля по сентябрь 2016 года по программе студентам было выдано почти 480 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2015 году.
Средняя сумма образовательного кредита с государственной поддержкой по траншам, выданным в 2016 году в Сбербанке, составила около 122 тыс. рублей, средний срок кредита — двенадцать с половиной лет, а основной возраст заемщиков 18–25 лет. Доля несовершеннолетних заемщиков составляла порядка 2% от общего объема выданных Сбербанком кредитов.