Митрополит Киевский не намерен встречаться с посланниками Константинополя

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что не намерен встречаться с экзархами константинопольской церкви, которых направил патриарх Варфоломей в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине.

"Действительно, оба так называемых экзарха Константинопольского патриарха прибыли на Украину, - приводит сайт УПЦ слова Онуфрия, выступавшего на заседании Синода в пятницу. - Один назначен вести переговорный процесс со стороной так называемого патриарха Филарета (непризнанного "Киевского патриархата" - прим. ТАСС), другой - со стороной "митрополита" Макария, главы "Украинской автокефальной православной церкви".

"Мы с ними не встречались и встречаться не намерены, потому что они сюда приехали без нашего благословения. Как представители канонической церкви на Украине мы с ними общаться не будем, ну а за тем, как развиваются события, будем следить", - добавил он.

Константинопольский патриархат 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный Синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов".

14 сентября состоялся Синод Русской православной церкви, на котором было принято решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

Онуфрий по состоянию здоровья не смог лично приехать в Москву, но участвовал в обсуждении и принятии решений по видеосвязи.