Детям из Армянска продлили каникулы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Детям из города Армянск на севере Крыма, где в пятницу был введен режим ЧС из-за произошедшего в конце августа химического выброса, продлили каникулы на неделю - в общей сложности до трех недель. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава городской администрации Армянска Василий Телиженко.

"Каникулы детям продлены еще на неделю. Это решение оперативного штаба. По информации министерства образования, три недели можно вычесть из учебного процесса за счет будущих каникул, потом будут нагонять", - сказал он.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным Минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также сообщалось, что власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.

Телиженко уточнил, что всего на оздоровление из города выехали более 4,1 тыс. детей. По его словам, процесс отправки детей на отдых продолжается, заявки от жителей продолжают поступать.