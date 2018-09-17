Мосгорсуд рассмотрит иски телеканалов "Газпром-медиа" к "Яндексу" 27 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 27 сентября начнет рассмотрение по существу исков телеканалов "Супер" и ТВ3 к "Яндексу" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в "Яндекс.Видео". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Рассмотрение исков по существу назначено на 27 сентября", - сказала представитель суда.
До 27 сентября истец должен представить письменные пояснения по заявленным ходатайствам "Яндекса", в том числе о привлечении к делу в качестве третьих лиц Mail.ru Group и Rutube, а также о проведении судебной экспертизы, которая разъяснит принципы работы поисковика, пояснили в суде.
В понедельник суд провел досудебную подготовку по искам, она проходила в закрытом режиме.
ООО "Парнас Медиа" (телеканал "Супер") и ООО "Телеканал ТВ3" просят суд обязать ООО "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей каждому в качестве компенсации за нарушение исключительного права.
19 сентября Мосгорсуд проведет подготовку по аналогичному иску телеканала 2x2 к "Яндексу". Такой же иск канала ТНТ суд ранее оставил без движения до 20 сентября для устранения допущенных при подаче недостатков.