Экзархи Константинополя: процесс предоставления Украине автокефалии уже начался

"Мы приехали с миссией, представляя лично [патриарха Константинопольского] Варфоломея, одновременно священный Синод для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что процесс предоставления автокефалии украинской православной церкви уже начался", - заявил один из экзархов на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

По его словам, они начинают миссию "как можно быстрее". "Мы уже назначили несколько встреч с разными представителями религиозных организаций на Украине и начинаем сотрудничество, - добавил он. - Мы здесь не для того, чтобы разделить украинское православие, а, наоборот, чтобы сделать больше шагов и принести единение".

Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение Порошенко к патриарху Константинопольскому с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. Его приветствовали представители раскольнических структур, не признанных ни одной православной церковью мира: Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, тогда как каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, с таким предложением не обращалась.

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод РПЦ выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время.

Синод РПЦ 14 сентября принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.