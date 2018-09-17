Олег Осипов официально назначен пресс-секретарем Медведева

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения об освобождении Натальи Тимаковой от должности заместителя руководителя аппарата правительства - пресс-секретаря председателя правительства, назначив на этот пост журналиста Олега Осипова. Об этом сам Осипов сообщил представителям СМИ.

По словам Осипова, в понедельник Медведев подписал распоряжение об освобождении Тимаковой от должности в связи с переходом на другую работу. "Соответственно, другим документом Дмитрий Анатольевич назначил Осипова Олега Сергеевича пресс-секретарем", - сообщил он.

О планах такой замены ранее сообщил вице-премьер, руководитель аппарата кабмина Константин Чуйченко. По его словам, соответствующие документы были направлены премьеру на подпись.

Тимакова в беседе с журналистами также подтверждала информацию о своем предстоящем переходе из правительства на работу во Внешэкономбанк, чтобы попробовать свои силы в новой сфере. Она поблагодарила Медведева, с которым проработала 12 лет в качестве пресс-секретаря, за поддержку ее решения. В целом на госслужбе - в пресс-службах президента РФ и правительства РФ - Тимакова проработала в общей сложности 19 лет.

Сменивший Тимакову Олег Осипов до этого момента занимал пост первого заместителя главного редактора агентства "Россия Сегодня". В 1999 году он окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в том же году начал работу в РИА "Новости". В агентстве прошел путь от корреспондента дипломатической редакции и "кремлевского пула" до первого заместителя главного редактора.