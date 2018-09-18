{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прощание с певцом Михаилом Лукониным пройдет в Петербурге 20 сентября

Артиста похоронят на Смоленском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Прощание с певцом Михаилом Лукониным пройдет 20 сентября в Театре Музыкальной комедии, где он работал в 2000-2009 годах. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Фонде "Петербургский романс".

Михаил Луконин погиб 16 сентября в автокатастрофе на трассе в Псковской области.

"Гражданская панихида в фойе Театра музыкальной комедии начнется в четверг в 10:30. Отпевание Михаила Луконина пройдет в 13:00 в Храме на Смоленском кладбище, где он будет похоронен", - сказала пресс-секретарь фонда Динара Булатова.

"Человек высочайшей культуры и многогранного таланта, он преуспел в различных музыкальных направлениях: актер музыкального театра, ведущий солист петербургской эстрады, педагог Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, музыкальный руководитель Фонда "Петербургский Романс", Михаил Луконин был одним из самых востребованных исполнителей нашего города. Свое творчество он щедро дарил зрителям, коллегам, ученикам и в ответ получал безграничную любовь и уважение", - говорится в некрологе фонда.

Певец гастролировал по Европе, давал сольные концерты и выступал в составе вокальных ансамблей. В его репертуаре было около 800 произведений на восьми языках. В 2000 и 2001 годах Михаил Луконин был удостоен звания "Мистер романс".

Теги
Россия
Арктика сегодня
Два пешеходных туристических маршрута открыли в музее-заповеднике "Пустозерск"
Их протяженность 10 и 5 км
Читать полностью