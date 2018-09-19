Госдума почтила минутой молчания память погибших членов экипажа Ил-20 в Сирии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду почтила минутой молчания память погибших членов экипажа сбитого в Сирии самолета-разведчика Ил-20.
"Есть предложение почтить память наших военнослужащих, погибших при исполнении своего боевого долга в Сирийской Арабской Республике, минутой молчания", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии, сообщили ТАСС в российском дипведомстве.
Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.