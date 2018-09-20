Коммунальщики в Самаре лазером рисуют на домах неплательщиков суммы долга за ЖКУ

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Самарские коммунальные системы", с мая этого года успешно применяющая для борьбы с должниками "пирамиду позора", придумала новый способ убеждения нерадивых должников - с помощью мобильной лазерной установки, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе коммунальной компании.

"Проектор рисует лазером на стене дома общую сумму долга жильцов, а также номера квартир должников. Особенно заметна такая "иллюминация" в пасмурную осеннюю погоду. Новый способ уже был опробован на прошлой неделе на одном из домов в Самаре и показал свою эффективность - жильцы занялись погашением долгов", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, самарские коммунальщики с мая стали устанавливать на улице перед домами особо злостных неплательщиков бетонную пирамиду полутораметровой высоты и ширины. На грани пирамиды нанесли следующие надписи: "Здесь живет должник", "Долг за воду оплатите", "Вы должны". Как показала практика, после установки такой "пирамиды позора" жильцы быстро погашали долги перед коммунальщиками.

В июле компания придумала "летающую пирамиду позора" - для должников, проживающих в многоквартирных домах. Облегченную версию "пирамиды позора" подняли на автокране и разместили перед окнами проживающего на втором этаже неплательщика.

По данным пресс-службы компании, общий долг жителей и предприятий Самары за воду и канализацию составляет около 1,5 млрд рублей.