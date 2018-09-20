Архангельское облсобрание сохранило региональные льготы жителям предпенсионного возраста

На сессии были внесены поправки в соответствующие региональные законодательные акты. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. "То, что закон принят, это здорово, он формирует соответствующий социальный комфорт для людей. И второй важный момент - мы входим в бюджетный процесс и нам, безусловно, [решения] по всем важным бюджетным ассигнованиям на все виды социальной помощи нужно принимать сейчас", - сказал журналистам в кулуарах сессии губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Мы приняли решение о внесении изменений в действующие областные законодательные акты, которые направлены на предоставление мер социальной поддержки и льгот для отдельных категорий граждан: ветеранов, граждан, имеющих особые заслуги перед Архангельской областью, отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих в сельской местности <…> по транспортному налогу. Вместо критерия "достижение пенсионного возраста" мы установили конкретный возраст - 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин", - сказал ТАСС председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и спорту облсобрания Сергей Эммануилов.

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания сохранили региональные льготы жителям предпенсионного возраста: для женщин это 50 лет, для мужчин 55 лет. Такое решение принято на первой сессии областного парламента седьмого созыва в двух чтениях.

О пенсиях

Предложенный правительством России законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.