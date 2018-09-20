Прокуратура в Петербурге просит наказать оскорбившую детей учительницу музыки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Пушкинского района Петербурга поставила вопрос о наказании учительницы музыки, которая назвала детей "тупыми", "убогими", "бедными во всех отношениях". Как сообщается на сайте городской прокуратуры в четверг, директору школы внесено представление об устранении причин, способствовавших произошедшему.

"В связи с выявленными нарушениями в адрес директора школы прокуратура внесла представление об устранении причин и условий, этому способствовавших и поставила вопрос о привлечении виновных к ответственности", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на уроке музыки в шестом классе учительница не смогла справиться с дисциплиной школьников и назвала детей "тупыми", "убогими", "бедными во всех отношениях". Один из учеников сделал запись речи педагога, показал видео родителям и опубликовал в интернете.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщили, что в школе уже состоялось собрание, на котором учитель музыки извинилась за свои слова, и объяснила, что имела ввиду "духовную бедность - невежество и черствость". Часть родителей не приняли извинения, но, по словам детского омбудсмена Светланы Агапитовой, некоторые встали на ее защиту.

"Сейчас учитель музыки на больничном. После его окончания будет решен вопрос о применении дисциплинарного взыскания за нарушение норм педагогической этики", - добавили в аппарате.

В управлении также отметили, что уполномоченному по правам ребенка ежегодно поступает около сотни жалоб на учителей, обижающих детей, но не всегда вина лежит только на педагогах. "В нашем городе есть случаи, когда, не выдержав претензий родителей и детей, учителя подавали исковые заявления о защите чести и достоинства", - резюмировали в аппарате детского омбудсмена.