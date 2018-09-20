Более 1 млрд рублей собрали на строительство главного храма Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сумма пожертвований на строительство главного храма Вооруженных сил РФ превысила 1 млрд рублей. Об этом в четверг сообщает благотворительный фонд "Воскресение", занимающийся сбором средств.

"На сегодняшний день на расчетные счета благотворительного фонда "Воскресение", осуществляющего сбор пожертвований на строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, перечислено более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

"Возрождение" поясняет, что теперь пожертвования можно перечислить на официальном сайте фонда с помощью электронных платежных систем.

"Физическим лицам на сайте благотворительного фонда "Воскресение" перечислить средства можно переводом с банковской карты, средствами электронных платежных систем Яндекс.Деньги, WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением наличных средств через сети терминалов магазинов "Связной" и "Евросеть". Для юридических лиц кроме того существует возможность заключения договора на благотворительную деятельность", - разъясняют в фонде.

О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил Сергей Шойгу. Идея получила благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение".

Храмовый комплекс планируется возвести на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" к 75-летию Победы.